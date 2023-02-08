Waguininho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Waguininho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Waguininho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Waguininho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Waguininho 30 Ocak 1990 tarihinde Cubatão şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wagner da Silva Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Waguininho Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MMC Sports yapmaktadır. Waguininho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avaí Futebol Clube (SC) futbol takımında oynamaktadır. Avaí Futebol Clube (SC) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Waguininho'nin Avaí Futebol Clube (SC) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Waguininho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/beccawaguininhowp/

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Waguininho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Waguininho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Waguininho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Waguininho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Mogi Mirim

1 Ocak 2014 yılında Oeste FC-SP

12 Ocak 2016 yılında Bucheon FC

31 Aralık 2016 yılında Oeste FC-SP

1 Ocak 2017 yılında Bucheon FC

2 Ocak 2018 yılında Suwon Bluewings

3 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

20 Temmuz 2020 yılında Guarani

11 Şubat 2021 yılında Coritiba FC

25 Ocak 2022 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2023 yılında Avaí FC

30 Kasım 2023 yılında Cruzeiro

Waguininho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Waguininho şuan Avaí Futebol Clube (SC) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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