Vitinho Alves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitinho Alves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitinho Alves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitinho Alves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitinho Alves 26 Aralık 2000 tarihinde Recife şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Victor Julio Alves de Paula şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitinho Alves Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGON yapmaktadır. Vitinho Alves, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avaí Futebol Clube (SC) futbol takımında oynamaktadır. Avaí Futebol Clube (SC) takımına 14 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Vitinho Alves'nin Avaí Futebol Clube (SC) ile sözleşmesi 30 Nisan 2023 tarihinde bitmektedir.

Vitinho Alves Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vitinho Alves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vitinho Alves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitinho Alves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2021 yılında Hercílio Luz-SC

8 Nisan 2022 yılında Vera Cruz-PE

11 Nisan 2022 yılında Hercílio Luz-SC

14 Nisan 2022 yılında Avaí FC

30 Nisan 2023 yılında Hercílio Luz-SC

Vitinho Alves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitinho Alves şuan Avaí Futebol Clube (SC) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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