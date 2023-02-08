İgor Bohn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Bohn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Bohn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Bohn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Bohn 5 Şubat 1996 tarihinde Panambi şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Igor José Bohn şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Bohn Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NWS - Neis World Sports yapmaktadır. İgor Bohn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avaí Futebol Clube (SC) futbol takımında oynamaktadır. Avaí Futebol Clube (SC) takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Bohn'nin Avaí Futebol Clube (SC) ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

İgor Bohn Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgor Bohn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Bohn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Bohn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Nisan 2018 yılında ABC FC

1 Ekim 2018 yılında Inter B

21 Ocak 2019 yılında EC São José

30 Kasım 2019 yılında Inter B

9 Ocak 2020 yılında Botafogo-SP

20 Ocak 2022 yılında Chapecoense

28 Temmuz 2022 yılında Avaí FC

İgor Bohn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Bohn şuan Avaí Futebol Clube (SC) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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