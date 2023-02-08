Robinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robinho kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robinho ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Robinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Robinho

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robinho 10 Kasım 1987 tarihinde Marialva şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Róbson Michael Signorini şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robinho Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GR2 yapmaktadır. Robinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avaí Futebol Clube (SC) futbol takımında oynamaktadır. Avaí Futebol Clube (SC) takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Robinho'nin Avaí Futebol Clube (SC) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Robinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/robsonsignorini/

Robinhoboyu ve yaşı kaç

Robinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Robinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Robinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Haziran 2008 yılında Santos FC

1 Ocak 2010 yılında Avaí FC

31 Aralık 2010 yılında Santos FC

31 Mayıs 2011 yılında Avaí FC

7 Mayıs 2012 yılında Coritiba FC

12 Ocak 2015 yılında Palmeiras

26 Nisan 2016 yılında Cruzeiro

31 Aralık 2019 yılında Palmeiras

1 Ocak 2020 yılında Cruzeiro

18 Ağu 2020 yılında Grêmio

4 Mart 2021 yılında Coritiba FC

4 Ocak 2023 yılında Avaí FC

Robinho kimdir

Robinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robinho şuan Avaí Futebol Clube (SC) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Robinho nereli

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