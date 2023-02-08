Roberto Rosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Rosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto Rosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto Rosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto Rosa 3 Haziran 1998 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Roberto Pinheiro da Rosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto Rosa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OTB Sports yapmaktadır. Roberto Rosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avaí Futebol Clube (SC) futbol takımında oynamaktadır. Avaí Futebol Clube (SC) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Roberto Rosa'nin Avaí Futebol Clube (SC) ile sözleşmesi 4 Nisan 2023 tarihinde bitmektedir.

Roberto Rosa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/roberto_rosa98/

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Roberto Rosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Roberto Rosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Roberto Rosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto Rosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2019 yılında Internacional

16 Eylül 2020 yılında Paraná

31 Ocak 2021 yılında Internacional

30 Eylül 2021 yılında CRB

19 Kasım 2021 yılında Internacional

1 Ocak 2023 yılında Avaí FC

Roberto Rosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto Rosa şuan Avaí Futebol Clube (SC) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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