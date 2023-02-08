Felipe Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Silva 19 Şubat 2002 tarihinde Florianopolis şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Felipe Florencio da Silva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Silva Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia 90 Minutos yapmaktadır. Felipe Silva, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avaí Futebol Clube (SC) futbol takımında oynamaktadır. Avaí Futebol Clube (SC) takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Felipe Silva'nin Avaí Futebol Clube (SC) ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Felipe Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Felipe Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Felipe Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Avaí FC

Felipe Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Silva şuan Avaí Futebol Clube (SC) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.