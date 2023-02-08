Jean Cleber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Cleber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jean Cleber kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jean Cleber ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jean Cleber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Cleber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jean Cleber

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Cleber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Cleber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Cleber 29 Nisan 1990 tarihinde Santo André şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jean Cleber Santos da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Cleber Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jean Cleber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avaí Futebol Clube (SC) futbol takımında oynamaktadır. Avaí Futebol Clube (SC) takımına 22 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Jean Cleber'nin Avaí Futebol Clube (SC) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jean Cleberboyu ve yaşı kaç

Jean Cleber Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jean Cleber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jean Cleber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Cleber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Palestra-SP

1 Eylül 2009 yılında Cruzeiro U20

1 Mart 2011 yılında Boa Esporte

30 Kasım 2011 yılında Cruzeiro U20

1 Ocak 2012 yılında Nacional-MG

31 Mayıs 2012 yılında Cruzeiro U20

1 Ocak 2013 yılında Linense-SP

31 Mayıs 2013 yılında Cruzeiro U20

1 Haziran 2013 yılında Betim EC

31 Aralık 2013 yılında Cruzeiro U20

6 Ocak 2014 yılında América-RN

23 Ocak 2015 yılında Ceará SC

2 Temmuz 2015 yılında Botafogo

26 Ekim 2015 yılında Kulüpsüz

11 Aralık 2015 yılında CSA

8 Temmuz 2016 yılında Marítimo

1 Temmuz 2019 yılında CSA

30 Haziran 2020 yılında Marítimo

22 Haziran 2021 yılında Avaí FC

Jean Cleber kimdir

Jean Cleber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Cleber şuan Avaí Futebol Clube (SC) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Jean Cleber nereli

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