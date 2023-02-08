Fabricio Baiano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabricio Baiano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabricio Baiano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabricio Baiano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabricio Baiano 13 Haziran 1992 tarihinde Camacan şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fabrício Santos de Jesus şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabricio Baiano Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lipatin Sports yapmaktadır. Fabricio Baiano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avaí Futebol Clube (SC) futbol takımında oynamaktadır. Avaí Futebol Clube (SC) takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fabricio Baiano'nin Avaí Futebol Clube (SC) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabricio Baiano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fabriciobaiano27/

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Fabricio Baiano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabricio Baiano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Fabricio Baiano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabricio Baiano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2014 yılında Novo Hamburgo

5 Ocak 2015 yılında Bilinmiyor

13 Şubat 2015 yılında Coritiba FC

20 Ocak 2016 yılında Macaé

17 Ekim 2016 yılında Coritiba FC

1 Temmuz 2017 yılında Marítimo

21 Ağu 2019 yılında Gençlerbirliği

3 Ağu 2020 yılında Marítimo

25 Ağu 2020 yılında Ç. Rizespor

20 Temmuz 2022 yılında Fortaleza

17 Ocak 2023 yılında Avaí FC

31 Aralık 2023 yılında Fortaleza

Fabricio Baiano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabricio Baiano şuan Avaí Futebol Clube (SC) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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