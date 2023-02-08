Jean Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jean Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jean Lucas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jean Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jean Lucas

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Lucas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Lucas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Lucas 21 Mart 1995 tarihinde Curitiba şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jean Lucas Figueiredo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Lucas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Jean Lucas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 22 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Jean Lucas'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jean Lucasboyu ve yaşı kaç

Jean Lucas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jean Lucas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Jean Lucas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Lucas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2018 yılında Inter de Lages

6 Nisan 2018 yılında Paraná

9 Nisan 2018 yılında Joinville-SC

31 Ağu 2018 yılında Paraná

16 Ocak 2020 yılında Concórdia-SC

16 Temmuz 2020 yılında Criciúma EC

22 Şubat 2021 yılında Tombense

Jean Lucas kimdir

Jean Lucas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Lucas şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Jean Lucas nereli

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