Thales Oleques kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thales Oleques Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thales Oleques adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thales Oleques Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thales Oleques 28 Nisan 1994 tarihinde Pelotas şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thales Bento Oleques şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thales Oleques Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D20 Sports yapmaktadır. Thales Oleques, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avaí Futebol Clube (SC) futbol takımında oynamaktadır. Avaí Futebol Clube (SC) takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thales Oleques'nin Avaí Futebol Clube (SC) ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thales Oleques Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/thalesoleques/

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Thales Oleques Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thales Oleques isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Thales Oleques Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thales Oleques futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2013 yılında Braga B

30 Haziran 2014 yılında Paulista FC

18 Ağu 2014 yılında Juventude

22 Ocak 2015 yılında Paulista FC

30 Ocak 2015 yılında Braga B

10 Temmuz 2018 yılında Arouca

28 Temmuz 2022 yılında Avaí FC

Thales Oleques Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thales Oleques şuan Avaí Futebol Clube (SC) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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