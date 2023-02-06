Alexander kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander 31 Mayıs 1999 tarihinde São Gonçalo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexander Silva de Lucena şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexander, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına 21 Nisan 2019 tarihinde katılmıştır. Alexander'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alexander Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alex_oficial_55/

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Alexander Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexander isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexander Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Nisan 2019 yılında Vasco da Gama

Alexander Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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