Guilherme Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Guilherme Santos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Guilherme Santos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Guilherme Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guilherme Santos

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guilherme Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guilherme Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guilherme Santos 13 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guilherme Santos da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guilherme Santos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabio Mello Sports yapmaktadır. Guilherme Santos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avaí Futebol Clube (SC) futbol takımında oynamaktadır. Avaí Futebol Clube (SC) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guilherme Santos'nin Avaí Futebol Clube (SC) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guilherme Santosboyu ve yaşı kaç

Guilherme Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guilherme Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Guilherme Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guilherme Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2020 yılında Coimbra-MG

13 Ağu 2020 yılında Atlético-MG B

10 Mart 2021 yılında Coimbra-MG

30 Nisan 2021 yılında Atlético-MG B

21 Mayıs 2021 yılında EC Vitória

28 Ekim 2021 yılında Atlético-MG B

1 Şubat 2022 yılında Red Bull

30 Mart 2022 yılında Atlético-MG B

31 Mart 2022 yılında RB Bragantino B

31 Aralık 2022 yılında Atlético-MG B

1 Ocak 2023 yılında Avaí FC

31 Aralık 2023 yılında Atlético-MG B

Guilherme Santos kimdir

Guilherme Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guilherme Santos şuan Avaí Futebol Clube (SC) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Guilherme Santos nereli

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