Marquinhos Cipriano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marquinhos Cipriano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marquinhos Cipriano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marquinhos Cipriano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marquinhos Cipriano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marquinhos Cipriano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marquinhos Cipriano

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marquinhos Cipriano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marquinhos Cipriano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marquinhos Cipriano 9 Şubat 1999 tarihinde Catanduva şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos Robson Cipriano şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marquinhos Cipriano Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Marquinhos Cipriano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marquinhos Cipriano'nin Cruzeiro Esporte Clube ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marquinhos Cipriano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marquinhoscipriano/

Marquinhos Ciprianoboyu ve yaşı kaç

Marquinhos Cipriano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marquinhos Cipriano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marquinhos Cipriano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marquinhos Cipriano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2015 yılında SD Taishan U19

1 Ocak 2016 yılında São Paulo U17

1 Ocak 2017 yılında São Paulo U20

1 Ocak 2018 yılında São Paulo

10 Temmuz 2018 yılında Shakhtar D.

26 Temmuz 2021 yılında FC Sion

30 Haziran 2022 yılında Shakhtar D.

12 Temmuz 2022 yılında Cruzeiro

30 Haziran 2023 yılında Shakhtar D.

Marquinhos Cipriano kimdir

Marquinhos Cipriano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marquinhos Cipriano şuan Cruzeiro Esporte Clube takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Marquinhos Cipriano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya U20 takımında 11 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marquinhos Cipriano nereli

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