Rafael Cabral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Cabral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rafael Cabral kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rafael Cabral ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rafael Cabral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Cabral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rafael Cabral

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Cabral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Cabral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Cabral 20 Mayıs 1990 tarihinde Sorocaba şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rafael Cabral Barbosa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Cabral Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Rafael Cabral, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rafael Cabral'nin Cruzeiro Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Rafael Cabral Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RAFAELCABRAL90

http://instagram.com/rafaelcabral90

http://www.facebook.com/Rafael1Cabral

Rafael Cabralboyu ve yaşı kaç

Rafael Cabral Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rafael Cabral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rafael Cabral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Cabral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Santos FC

11 Temmuz 2013 yılında Napoli

22 Temmuz 2018 yılında Sampdoria

6 Ağu 2019 yılında Reading

18 Ocak 2022 yılında Cruzeiro

Rafael Cabral kimdir

Rafael Cabral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Cabral şuan Cruzeiro Esporte Clube takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ituano

Rafael Cabral Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya U23 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rafael Cabral nereli

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