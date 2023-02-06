Mateus Vital kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateus Vital Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateus Vital adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateus Vital Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateus Vital 12 Şubat 1998 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mateus da Silva Vital Assumpção şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateus Vital Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JPF SPORTS yapmaktadır. Mateus Vital, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube takımına 15 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Mateus Vital'nin Cruzeiro Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Mateus Vital Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mateusvital/

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Mateus Vital Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mateus Vital isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mateus Vital Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateus Vital futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Vasco da Gama

16 Ocak 2018 yılında Corinthians

29 Ağu 2021 yılında Panathinaikos

30 Haziran 2022 yılında Corinthians

15 Aralık 2022 yılında Cruzeiro

Mateus Vital Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateus Vital şuan Cruzeiro Esporte Clube takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Mateus Vital Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U23 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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