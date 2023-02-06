Daniel Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Junior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Junior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Junior 9 Mayıs 2002 tarihinde Santo André şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel de Melo Araujo Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Junior Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Websoccer do Brasil Ltda yapmaktadır. Daniel Junior, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Junior'nin Cruzeiro Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniel Junior Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danieljr__10/

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Daniel Junior Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Junior isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Junior Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Junior futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Palmeiras U20

28 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

1 Mayıs 2021 yılında Cruzeiro U20

1 Şubat 2022 yılında Cruzeiro

Daniel Junior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Junior şuan Cruzeiro Esporte Clube takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

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