Filipe Machado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filipe Machado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filipe Machado kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filipe Machado ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Filipe Machado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filipe Machado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filipe Machado

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filipe Machado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filipe Machado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filipe Machado 20 Ocak 1996 tarihinde Santa Maria şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luiz Filipe da Rosa Machado şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filipe Machado Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filipe Machado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Filipe Machado'nin Cruzeiro Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Filipe Machadoboyu ve yaşı kaç

Filipe Machado Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Filipe Machado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Filipe Machado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filipe Machado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2018 yılında Boa Esporte

30 Kasım 2018 yılında Grêmio

7 Şubat 2019 yılında EC São José

31 Aralık 2019 yılında Grêmio

23 Ocak 2020 yılında Cruzeiro

31 Ocak 2021 yılında Grêmio B

1 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2022 yılında Cruzeiro

Filipe Machado kimdir

Filipe Machado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filipe Machado şuan Cruzeiro Esporte Clube takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Filipe Machado nereli

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