Giva Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giva Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giva Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giva Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giva Santos 22 Şubat 1999 tarihinde Mineiros şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Geovane Silva Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giva Santos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trust Football yapmaktadır. Giva Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avaí Futebol Clube (SC) futbol takımında oynamaktadır. Avaí Futebol Clube (SC) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Giva Santos'nin Avaí Futebol Clube (SC) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Giva Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Giva Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giva Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giva Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağu 2019 yılında Internacional

7 Ağu 2020 yılında Athletico-PR B

10 Ağu 2020 yılında Figueirense FC

31 Ocak 2021 yılında Athletico-PR B

14 Haziran 2021 yılında CSA

1 Ocak 2023 yılında Avaí FC

Giva Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giva Santos şuan Avaí Futebol Clube (SC) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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