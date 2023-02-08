Thiago Rosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Rosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thiago Rosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thiago Rosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thiago Rosa 18 Mart 2002 tarihinde Capão da Canoa şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thiago Rosa da Conceição şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thiago Rosa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OTB Sports yapmaktadır. Thiago Rosa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avaí Futebol Clube (SC) futbol takımında oynamaktadır. Avaí Futebol Clube (SC) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thiago Rosa'nin Avaí Futebol Clube (SC) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Thiago Rosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thiago Rosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Thiago Rosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thiago Rosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2021 yılında Pelotas-RS

30 Nisan 2021 yılında Grêmio U20

1 Haziran 2021 yılında Grêmio B

1 Ocak 2023 yılında Avaí FC

31 Aralık 2023 yılında Grêmio B

Thiago Rosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thiago Rosa şuan Avaí Futebol Clube (SC) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.