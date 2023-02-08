Gustavo Simoes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Simoes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Simoes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Simoes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Simoes 23 Nisan 2002 tarihinde Praia Grande şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gustavo Santos Simões da Silva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Simoes Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia 90 Minutos yapmaktadır. Gustavo Simoes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avaí Futebol Clube (SC) futbol takımında oynamaktadır. Avaí Futebol Clube (SC) takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Gustavo Simoes'nin Avaí Futebol Clube (SC) ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Simoes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustavo Simoes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gustavo Simoes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Simoes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Avaí FC

Gustavo Simoes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Simoes şuan Avaí Futebol Clube (SC) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.