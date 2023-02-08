Ricardo Bueno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Bueno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Bueno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Bueno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Bueno 15 Ağu 1987 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ricardo Bueno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Bueno Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Think Ball & Sports Consulting yapmaktadır. Ricardo Bueno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avaí Futebol Clube (SC) futbol takımında oynamaktadır. Avaí Futebol Clube (SC) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ricardo Bueno'nin Avaí Futebol Clube (SC) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ricardo Bueno Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ricardo Bueno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ricardo Bueno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Bueno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2009 yılında Grêmio

1 Ocak 2010 yılında Oeste FC-SP

30 Nisan 2010 yılında Grêmio

1 Mayıs 2010 yılında Atlético-MG

1 Ağu 2011 yılında Palmeiras

31 Mayıs 2012 yılında Atlético-MG

1 Haziran 2012 yılında Monte Azul-SP

1 Temmuz 2012 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2012 yılında Monte Azul-SP

26 Ocak 2013 yılında Nordsjaelland

31 Mayıs 2013 yılında Monte Azul-SP

20 Haziran 2013 yılında Figueirense FC

31 Aralık 2013 yılında Monte Azul-SP

1 Ocak 2014 yılında Figueirense FC

1 Aralık 2014 yılında Monte Azul-SP

20 Ocak 2015 yılında Seongnam FC

30 Haziran 2015 yılında Monte Azul-SP

23 Temmuz 2015 yılında Joinville-SC

31 Aralık 2015 yılında Monte Azul-SP

25 Ocak 2016 yılında Oeste FC-SP

30 Kasım 2016 yılında Monte Azul-SP

13 Aralık 2016 yılında São Bento (SP)

15 Mayıs 2017 yılında Santa Cruz

15 Aralık 2017 yılında Red Bull

1 Haziran 2018 yılında São Bento (SP)

27 Ağu 2018 yılında Ceará SC

27 Haziran 2019 yılında CSA

17 Aralık 2019 yılında Buriram Utd.

5 Kasım 2020 yılında Operário-PR

6 Ağu 2021 yılında Juventude

1 Ocak 2023 yılında Avaí FC

Ricardo Bueno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Bueno şuan Avaí Futebol Clube (SC) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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