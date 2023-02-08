Eduardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo 9 Ocak 1997 tarihinde Treze de Maio şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eduardo Jacinto de Biasi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Eduardo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avaí Futebol Clube (SC) futbol takımında oynamaktadır. Avaí Futebol Clube (SC) takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Eduardo'nin Avaí Futebol Clube (SC) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eduardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eduardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eduardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2018 yılında Criciúma EC

19 Ocak 2022 yılında Avaí FC

Eduardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo şuan Avaí Futebol Clube (SC) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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