İgor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor 20 Nisan 1998 tarihinde João Pessoa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Igor Inocêncio de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 24 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. İgor'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Mart 2021 yılında Coritiba FC

23 Eylül 2021 yılında Juventude

24 Eylül 2021 yılında Ceará SC

22 Şubat 2022 yılında CSA

31 Aralık 2022 yılında Ceará SC

İgor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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