Cleber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cleber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cleber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cleber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cleber 22 Ekim 1996 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cléber Bomfim de Jesus şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cleber Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Cleber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 11 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Cleber'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi 10 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Cleber Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ocleberb/

Cleber Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cleber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cleber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cleber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Nisan 2019 yılında Barbalha-CE

11 Temmuz 2019 yılında Concórdia-SC

29 Ağu 2019 yılında Barbalha-CE

30 Ağu 2019 yılında Guarany-CE

30 Kasım 2019 yılında Barbalha-CE

11 Mart 2020 yılında Ceará SC

Cleber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cleber şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

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