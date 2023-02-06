Luiz Otavio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Otavio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luiz Otavio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luiz Otavio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luiz Otavio 14 Eylül 1988 tarihinde Carmo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luiz Otávio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luiz Otavio Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Interball yapmaktadır. Luiz Otavio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Luiz Otavio'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luiz Otavio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oficial_luizotavio13/

Luiz Otavio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luiz Otavio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luiz Otavio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luiz Otavio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Icasa

30 Kasım 2013 yılında Angra-RJ

15 Şubat 2014 yılında Linense-SP

1 Nisan 2014 yılında Angra-RJ

1 Nisan 2014 yılında Sampaio Corrêa

30 Aralık 2016 yılında Angra-RJ

11 Ocak 2017 yılında Ceará SC

31 Aralık 2018 yılında Angra-RJ

1 Ocak 2019 yılında Ceará SC

Luiz Otavio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luiz Otavio şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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