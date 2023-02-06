Gabriel Lacerda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Lacerda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Lacerda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Lacerda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Lacerda 29 Ağu 1999 tarihinde Caieiras şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Santos Cordeiro Lacerda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Lacerda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Gabriel Lacerda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Gabriel Lacerda'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Lacerda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Lacerda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Lacerda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Lacerda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Figueirense U20

1 Ocak 2018 yılında Palmeiras U20

16 Mayıs 2019 yılında Ceará U20

1 Şubat 2020 yılında Ceará SC

Gabriel Lacerda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Lacerda şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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