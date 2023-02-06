Cristian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian 25 Şubat 2002 tarihinde Maravilha şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian de Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DK yapmaktadır. Cristian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Cristian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Atlético-MG U20

6 Ekim 2020 yılında Boavista U23

25 Mayıs 2021 yılında Atlético-MG U20

1 Ağu 2022 yılında Ceará U20

1 Ocak 2023 yılında Ceará SC

Cristian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cristian Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Clube Atlético Mineiro (2017-2022), Ceará Sporting Club (2022)

Brezilya U17 takımında 21 numaralı formasıyla 30 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U16 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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