Jean Carlos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Carlos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Carlos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Carlos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Carlos 15 Şubat 1992 tarihinde Cornélio Procópio şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jean Carlos Vicente şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Carlos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Art Sports Management yapmaktadır. Jean Carlos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jean Carlos'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jean Carlos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jean.carlos92/

Jean Carlos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jean Carlos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jean Carlos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Carlos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Mart 2013 yılında São Bernardo-SP

31 Mayıs 2013 yılında Palmeiras U20

3 Eylül 2013 yılında São Bernardo-SP

12 Mayıs 2016 yılında Vila Nova FC

13 Eylül 2016 yılında São Bernardo-SP

14 Eylül 2016 yılında São Paulo

31 Aralık 2016 yılında São Bernardo-SP

19 Ocak 2017 yılında Goiás EC

31 Aralık 2017 yılında São Bernardo-SP

9 Ocak 2018 yılında Novorizontino

23 Mart 2018 yılında São Bernardo-SP

24 Mart 2018 yılında Coritiba FC

30 Kasım 2018 yılında São Bernardo-SP

14 Ocak 2019 yılında Mirassol-SP

25 Nisan 2019 yılında Kulüpsüz

12 Temmuz 2019 yılında Náutico

1 Ocak 2023 yılında Ceará SC

Jean Carlos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Carlos şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.