Janderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janderson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Janderson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Janderson 26 Şubat 1999 tarihinde Barreiras şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Janderson Santos de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Janderson Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Janderson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Janderson'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Janderson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/j_santtos99/

Janderson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Janderson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Janderson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Janderson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağu 2018 yılında Corinthians U20

3 Nisan 2019 yılında Joinville-SC

4 Nisan 2019 yılında Corinthians U20

1 Temmuz 2019 yılında Corinthians

25 Ağu 2020 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2021 yılında Corinthians

25 Ocak 2022 yılında Grêmio

31 Aralık 2022 yılında Corinthians

4 Ocak 2023 yılında Ceará SC

Janderson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Janderson şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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