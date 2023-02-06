Richardson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richardson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richardson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richardson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richardson 17 Ağu 1991 tarihinde Natal şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Richardson Fernandes dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richardson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Madeira Sports yapmaktadır. Richardson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Richardson'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Richardson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Richardson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Richardson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richardson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Baraúnas-RN

1 Mayıs 2012 yılında América-RN

1 Temmuz 2012 yılında Baraúnas-RN

1 Kasım 2012 yılında América-RN

1 Ocak 2013 yılında Confiança-SE

1 Temmuz 2013 yılında Treze FC

1 Ocak 2014 yılında Operário-PR

1 Mayıs 2014 yılında Confiança-SE

2 Ocak 2016 yılında Ceará SC

14 Ocak 2019 yılında Kashiwa Reysol

19 Ocak 2022 yılında Ceará SC

Richardson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richardson şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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