Vitor Gabriel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Gabriel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitor Gabriel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitor Gabriel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitor Gabriel 20 Ocak 2000 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vitor Gabriel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitor Gabriel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bloom Soccer yapmaktadır. Vitor Gabriel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vitor Gabriel'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vitor Gabriel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/v_gabriel09/

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Vitor Gabriel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vitor Gabriel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Vitor Gabriel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitor Gabriel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2020 yılında Flamengo

31 Ocak 2020 yılında Braga B

30 Haziran 2021 yılında Flamengo

24 Ocak 2022 yılında Juventude

31 Aralık 2022 yılında Flamengo

6 Ocak 2023 yılında Ceará SC

30 Kasım 2023 yılında Flamengo

Vitor Gabriel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitor Gabriel şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 63 numaralı formayı giymektedir.

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