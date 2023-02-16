Hygor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hygor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hygor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hygor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Hygor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hygor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hygor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hygor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hygor 13 Ağu 1992 tarihinde Franca şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Hygor Cléber Garcia Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hygor Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OTB Sports yapmaktadır. Hygor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Hygor'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Hygorboyu ve yaşı kaç

Hygor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hygor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Hygor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hygor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mayıs 2011 yılında Ferroviária

30 Ocak 2012 yılında Ivinhema-MS

30 Kasım 2012 yılında Ferroviária

26 Şubat 2013 yılında Barretos-SP

31 Mayıs 2013 yılında Ferroviária

21 Mart 2014 yılında Guariba EC

30 Kasım 2014 yılında Ferroviária

29 Nisan 2015 yılında Noroeste-SP

30 Kasım 2015 yılında Ferroviária

28 Ocak 2016 yılında Suwon Bluewings

30 Haziran 2016 yılında Ferroviária

27 Mart 2018 yılında Sport Recife

21 Ağu 2018 yılında Juventude

30 Kasım 2018 yılında Sport Recife

31 Aralık 2018 yılında Ferroviária

26 Temmuz 2019 yılında Paysandu SC

27 Kasım 2019 yılında Ferroviária

8 Haziran 2021 yılında Criciúma EC

30 Kasım 2021 yılında Ferroviária

12 Nisan 2022 yılında Criciúma EC

31 Aralık 2022 yılında Ferroviária

3 Şubat 2023 yılında Ceará SC

Hygor kimdir

Hygor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hygor şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hygor nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Paulo Miranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Miranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paulo Miranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Miranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yasin Kargi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasin Kargi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yasin Kargi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasin Kargi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bruno Lopes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Lopes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bruno Lopes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Lopes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ercag Evirgen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ercag Evirgen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ercag Evirgen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ercag Evirgen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları