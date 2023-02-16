Hygor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hygor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hygor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hygor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hygor 13 Ağu 1992 tarihinde Franca şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Hygor Cléber Garcia Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hygor Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OTB Sports yapmaktadır. Hygor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Hygor'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Hygor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hygor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hygor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hygor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mayıs 2011 yılında Ferroviária

30 Ocak 2012 yılında Ivinhema-MS

30 Kasım 2012 yılında Ferroviária

26 Şubat 2013 yılında Barretos-SP

31 Mayıs 2013 yılında Ferroviária

21 Mart 2014 yılında Guariba EC

30 Kasım 2014 yılında Ferroviária

29 Nisan 2015 yılında Noroeste-SP

30 Kasım 2015 yılında Ferroviária

28 Ocak 2016 yılında Suwon Bluewings

30 Haziran 2016 yılında Ferroviária

27 Mart 2018 yılında Sport Recife

21 Ağu 2018 yılında Juventude

30 Kasım 2018 yılında Sport Recife

31 Aralık 2018 yılında Ferroviária

26 Temmuz 2019 yılında Paysandu SC

27 Kasım 2019 yılında Ferroviária

8 Haziran 2021 yılında Criciúma EC

30 Kasım 2021 yılında Ferroviária

12 Nisan 2022 yılında Criciúma EC

31 Aralık 2022 yılında Ferroviária

3 Şubat 2023 yılında Ceará SC

Hygor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hygor şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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