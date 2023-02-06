Michel Macedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michel Macedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michel Macedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michel Macedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michel Macedo 15 Şubat 1990 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Michel Macedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michel Macedo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Velop4 Sports Ltd. yapmaktadır. Michel Macedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Michel Macedo'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Michel Macedo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/michelmacedo2ois/

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Michel Macedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Michel Macedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Michel Macedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michel Macedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında UD Almería

19 Temmuz 2012 yılında Atlético-MG

30 Haziran 2014 yılında UD Almería

15 Temmuz 2016 yılında Las Palmas

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Corinthians

12 Mayıs 2021 yılında Juventude

31 Aralık 2021 yılında Corinthians

1 Ocak 2022 yılında Ceará SC

Michel Macedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michel Macedo şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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