Willian Maranhao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willian Maranhao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Willian Maranhao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Willian Maranhao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Willian Maranhao 14 Aralık 1995 tarihinde São Luís şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Willian Marlon Ferreira Moraes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Willian Maranhao Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OTB Sports yapmaktadır. Willian Maranhao, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 25 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Willian Maranhao'nin Santos FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Willian Maranhao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Willian Maranhao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Willian Maranhao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Willian Maranhao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mayıs 2018 yılında Santa Cruz

3 Eylül 2018 yılında Boavista SC

4 Eylül 2018 yılında Vasco da Gama

31 Aralık 2018 yılında Boavista SC

1 Ocak 2019 yılında Vasco da Gama

27 Mayıs 2019 yılında América-MG

31 Aralık 2019 yılında Vasco da Gama

10 Ağu 2020 yılında Atlético-GO

9 Ocak 2022 yılında EC Bahia

25 Mart 2022 yılında Santos FC

21 Temmuz 2022 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2022 yılında Santos FC

Willian Maranhao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Willian Maranhao şuan Santos FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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