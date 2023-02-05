Willian Maranhao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willian Maranhao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Willian Maranhao kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Willian Maranhao ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Willian Maranhao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willian Maranhao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Willian Maranhao

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Willian Maranhao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Willian Maranhao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Willian Maranhao 14 Aralık 1995 tarihinde São Luís şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Willian Marlon Ferreira Moraes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Willian Maranhao Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OTB Sports yapmaktadır. Willian Maranhao, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 25 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Willian Maranhao'nin Santos FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Willian Maranhaoboyu ve yaşı kaç

Willian Maranhao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Willian Maranhao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Willian Maranhao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Willian Maranhao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mayıs 2018 yılında Santa Cruz

3 Eylül 2018 yılında Boavista SC

4 Eylül 2018 yılında Vasco da Gama

31 Aralık 2018 yılında Boavista SC

1 Ocak 2019 yılında Vasco da Gama

27 Mayıs 2019 yılında América-MG

31 Aralık 2019 yılında Vasco da Gama

10 Ağu 2020 yılında Atlético-GO

9 Ocak 2022 yılında EC Bahia

25 Mart 2022 yılında Santos FC

21 Temmuz 2022 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2022 yılında Santos FC

Willian Maranhao kimdir

Willian Maranhao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Willian Maranhao şuan Santos FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Willian Maranhao nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Son Haberler
Felipe Melo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Melo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Felipe Melo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Melo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Caio Vinicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caio Vinicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Caio Vinicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caio Vinicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samuel Xavier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Xavier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samuel Xavier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Xavier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Devlet Bahçeli: "9 ülkenin konsolosluk kapatmaları büyük rezalettir!"
Devlet Bahçeli: "9 ülkenin konsolosluk kapatmaları büyük rezalettir!"
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...