Alfredo Aguilar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfredo Aguilar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfredo Aguilar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfredo Aguilar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfredo Aguilar 18 Temmuz 1988 tarihinde San Estanislao şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alfredo Ariel Aguilar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfredo Aguilar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RMC SPORTS yapmaktadır. Alfredo Aguilar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alfredo Aguilar'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alfredo Aguilar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alfredo Aguilar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alfredo Aguilar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfredo Aguilar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Guaraní

1 Ocak 2018 yılında Olimpia

1 Ocak 2023 yılında Ceará SC

Alfredo Aguilar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfredo Aguilar şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alfredo Aguilar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Guaraní (-12/2005)

Paraguay takımında 12 numaralı formasıyla 12 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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