Caio Rafael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caio Rafael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caio Rafael adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caio Rafael Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caio Rafael 14 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Caio Rafael Aquino Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caio Rafael Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Caio Rafael, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına - tarihinde katılmıştır. Caio Rafael'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Caio Rafael Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Caio Rafael isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Caio Rafael Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caio Rafael Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caio Rafael şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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