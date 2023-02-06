Leo Rafael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Rafael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Rafael adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Rafael Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Rafael 25 Nisan 2001 tarihinde Campinas şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Rafael dos Santos şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Rafael Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leo Rafael, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Leo Rafael'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Leo Rafael Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leo Rafael isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Leo Rafael Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Rafael futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2020 yılında AA Caldense

9 Kasım 2020 yılında Osasco-SP

18 Mart 2021 yılında Ceará

1 Şubat 2022 yılında Ceará SC

Leo Rafael Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Rafael şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.