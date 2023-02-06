Willian Formiga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willian Formiga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Willian Formiga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Willian Formiga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Willian Formiga 22 Ocak 1995 tarihinde Florianópolis şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Willian Prado Camargo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Willian Formiga Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trust Football yapmaktadır. Willian Formiga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Willian Formiga'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Willian Formiga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Willian Formiga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Willian Formiga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Willian Formiga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Cascavel-PR

1 Ocak 2014 yılında Tubarão

1 Ocak 2015 yılında Roma-PR

4 Mayıs 2015 yılında Cianorte

2 Mayıs 2016 yılında Brusque-SC

4 Temmuz 2016 yılında Guimarães B

11 Ocak 2018 yılında Cianorte

20 Ağu 2019 yılında Brasil-RS

30 Kasım 2019 yılında Cianorte

9 Ocak 2020 yılında Novorizontino

30 Nisan 2020 yılında Cianorte

28 Temmuz 2020 yılında Vila Nova FC

31 Aralık 2022 yılında Cianorte

1 Ocak 2023 yılında Ceará SC

Willian Formiga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Willian Formiga şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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