Pedro Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Lucas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Lucas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Lucas 26 Temmuz 2002 tarihinde Baixo Guandu şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pedro Lucas Tápias Obermüller şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Lucas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OTB Sports yapmaktadır. Pedro Lucas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Pedro Lucas'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Pedro Lucas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pedroobermuller10/

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Pedro Lucas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pedro Lucas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pedro Lucas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Lucas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Grêmio

Pedro Lucas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Lucas şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Pedro Lucas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 19 numaralı formasıyla 26 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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