Caique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caique 10 Ekim 1995 tarihinde Guarulhos şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Caique de Jesus Gonçalves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caique Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Caique, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Caique'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Caique Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Caique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Caique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Aralık 2017 yılında Ferroviária

10 Ocak 2019 yılında Sertãozinho

2 Mayıs 2019 yılında Ferroviária

12 Aralık 2019 yılında Portuguesa

30 Nisan 2020 yılında Ferroviária

6 Ağu 2020 yılında Portuguesa

13 Aralık 2021 yılında EC Água Santa

11 Nisan 2022 yılında Ituano

1 Ocak 2023 yılında Ceará SC

Caique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caique şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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