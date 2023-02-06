Guilherme Castilho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Castilho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guilherme Castilho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guilherme Castilho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guilherme Castilho 19 Eylül 1999 tarihinde Arapoema şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guilherme Castilho Carvalho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guilherme Castilho Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Guilherme Castilho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Guilherme Castilho'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Guilherme Castilho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guilherme Castilho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Guilherme Castilho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guilherme Castilho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2020 yılında Atlético-MG B

15 Eylül 2020 yılında Mirassol-SP

17 Eylül 2020 yılında Confiança-SE

30 Ocak 2021 yılında Mirassol-SP

1 Mart 2021 yılında Atlético-MG

3 Mart 2021 yılında Juventude

31 Aralık 2021 yılında Atlético-MG

28 Temmuz 2022 yılında Ceará SC

Guilherme Castilho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guilherme Castilho şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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