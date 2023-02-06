Luvannor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luvannor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luvannor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luvannor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luvannor 19 Mayıs 1990 tarihinde Campo Maior şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Moldova,Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Silva Henrique de Sousa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luvannor Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luvannor, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luvannor'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luvannor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luvannor_l90/

Luvannor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luvannor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luvannor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luvannor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2010 yılında Morrinhos-GO

4 Temmuz 2011 yılında FC Sheriff

9 Ağu 2014 yılında Al-Shabab

1 Temmuz 2017 yılında Shabab Al-Ahli

26 Temmuz 2020 yılında Al-Wahda FC

1 Temmuz 2021 yılında FC Sheriff

29 Ağu 2021 yılında Taawon

11 Nisan 2022 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2023 yılında Ceará SC

Luvannor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luvannor şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Luvannor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova takımında 11 numaralı formasıyla 18 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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