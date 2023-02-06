Richard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard 1 Mart 1991 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Richard de Oliveira Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Soccer yapmaktadır. Richard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 16 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Richard'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Richard Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Richard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2010 yılında São Paulo

1 Ocak 2011 yılında América FC-SP

1 Mayıs 2011 yılında São Paulo

1 Ocak 2012 yılında Paulista FC

1 Mayıs 2012 yılında São Paulo

1 Ocak 2013 yılında Paulista FC

1 Ocak 2014 yılında Rio Claro FC

12 Temmuz 2015 yılında Operário-PR

18 Ocak 2016 yılında EC Água Santa

3 Haziran 2017 yılında Paraná

1 Aralık 2017 yılında EC Água Santa

4 Ocak 2018 yılında Paraná

16 Ocak 2019 yılında Ceará SC

Richard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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