Tiago Pagnussat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Pagnussat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiago Pagnussat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiago Pagnussat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiago Pagnussat 17 Haziran 1990 tarihinde São Jorge d'Oeste şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tiago Pagnussat şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiago Pagnussat Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footway Group yapmaktadır. Tiago Pagnussat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tiago Pagnussat'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tiago Pagnussat Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tiagopagnussat/

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Tiago Pagnussat Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tiago Pagnussat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tiago Pagnussat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tiago Pagnussat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Criciúma EC

2 Ocak 2011 yılında Vila Aurora

1 Haziran 2011 yılında Criciúma EC

1 Temmuz 2011 yılında Vila Aurora

1 Kasım 2011 yılında Caxias-RS

1 Ocak 2013 yılında Guarani

1 Mayıs 2013 yılında Caxias-RS

19 Ağu 2014 yılında Atlético-MG

22 Temmuz 2016 yılında EC Bahia

31 Aralık 2017 yılında Atlético-MG

1 Ocak 2018 yılında EC Bahia

24 Ocak 2019 yılında Lanús

31 Aralık 2019 yılında EC Bahia

1 Ocak 2020 yılında Ceará SC

30 Kasım 2020 yılında EC Bahia

3 Mart 2021 yılında Ceará SC

2 Nisan 2021 yılında Cerezo Osaka

31 Ocak 2022 yılında Nagoya Grampus

1 Ocak 2023 yılında Cerezo Osaka

10 Ocak 2023 yılında Ceará SC

Tiago Pagnussat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiago Pagnussat şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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