Arthur Rezende kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arthur Rezende Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arthur Rezende adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arthur Rezende Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arthur Rezende 21 Mart 1994 tarihinde Goiatuba şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Arthur Rodrigues Rezende şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arthur Rezende Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Arthur Rezende, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arthur Rezende'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arthur Rezende Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Arthur Rezende isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arthur Rezende Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arthur Rezende futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2015 yılında Goiás EC

4 Temmuz 2016 yılında Gil Vicente

1 Temmuz 2017 yılında AEL Limassol

10 Ocak 2018 yılında Santa Cruz

23 Kasım 2018 yılında Boavista SC

8 Nisan 2019 yılında Guarani

30 Kasım 2019 yılında Boavista SC

15 Ocak 2020 yılında EC Bahia B

9 Haziran 2020 yılında Boavista SC

25 Haziran 2020 yılında Guarani

31 Ocak 2021 yılında Boavista SC

26 Şubat 2021 yılında Vila Nova FC

30 Kasım 2021 yılında Boavista SC

19 Ocak 2022 yılında Vila Nova FC

1 Ocak 2023 yılında Ceará SC

Arthur Rezende Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arthur Rezende şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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