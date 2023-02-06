Danilo Barcelos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Barcelos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danilo Barcelos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danilo Barcelos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Danilo Barcelos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Barcelos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danilo Barcelos

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Barcelos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Barcelos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Barcelos 17 Ağu 1991 tarihinde Coronel Fabriciano şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Danilo Barcelos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Barcelos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Danilo Barcelos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danilo Barcelos'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danilo Barcelos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danilo_barcelos14/

Danilo Barcelosboyu ve yaşı kaç

Danilo Barcelos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Danilo Barcelos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Danilo Barcelos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Barcelos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Anápolis

1 Mayıs 2013 yılında América-MG

1 Şubat 2014 yılında Sport Recife

31 Aralık 2015 yılında América-MG

1 Ocak 2017 yılında Atlético-MG

17 Temmuz 2017 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2017 yılında Atlético-MG

14 Nisan 2018 yılında Ponte Preta

30 Kasım 2018 yılında Atlético-MG

3 Ocak 2019 yılında Vasco da Gama

31 Aralık 2019 yılında Atlético-MG

30 Ocak 2020 yılında Botafogo

4 Eylül 2020 yılında Fluminense

8 Mart 2022 yılında Goiás EC

31 Aralık 2022 yılında Fluminense

1 Ocak 2023 yılında Ceará SC

Danilo Barcelos kimdir

Danilo Barcelos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Barcelos şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Danilo Barcelos nereli

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