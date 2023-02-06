Leandro Carvalho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Carvalho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Carvalho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Carvalho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Carvalho 10 Mayıs 1995 tarihinde Belém şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leandro Carvalho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Carvalho Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leandro Carvalho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 1 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Leandro Carvalho'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leandro Carvalho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leandro_carvalho95/

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Leandro Carvalho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leandro Carvalho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leandro Carvalho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Carvalho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2016 yılında Penapolense-SP

2 Mayıs 2016 yılında Paysandu SC

25 Temmuz 2016 yılında Linense-SP

11 Ağu 2016 yılında Paysandu SC

1 Ağu 2017 yılında Ceará SC

30 Kasım 2017 yılında Paysandu SC

1 Ocak 2018 yılında Botafogo

13 Temmuz 2018 yılında Ceará SC

31 Aralık 2018 yılında Botafogo

1 Mart 2019 yılında Ceará SC

22 Şubat 2021 yılında América-MG

16 Temmuz 2021 yılında Ceará SC

31 Temmuz 2021 yılında Al-Qadsiah FC

24 Ocak 2022 yılında Ceará SC

28 Ocak 2022 yılında Náutico

24 Haziran 2022 yılında Ceará SC

29 Haziran 2022 yılında Remo

31 Aralık 2022 yılında Ceará SC

Leandro Carvalho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Carvalho şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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