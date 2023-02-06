Warley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Warley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Warley kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Warley ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Warley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Warley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Warley

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Warley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Warley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Warley 17 Eylül 1999 tarihinde Recife şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Warley Leandro da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Warley Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 7 Braga Sports yapmaktadır. Warley, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Warley'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Warleyboyu ve yaşı kaç

Warley Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Warley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Warley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Warley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Eylül 2019 yılında CSA

10 Aralık 2019 yılında Santa Cruz

6 Şubat 2020 yılında Botafogo

17 Şubat 2022 yılında Coritiba FC

Warley kimdir

Warley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Warley şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Warley nereli

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