Lucas Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Ribeiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Ribeiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Ribeiro 19 Ocak 1999 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Ribeiro dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Ribeiro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Lucas Ribeiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Ribeiro'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Ribeiro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucasribeiro3080/

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Lucas Ribeiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Ribeiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Ribeiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Ribeiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2019 yılında Hoffenheim

10 Ağu 2020 yılında Internacional

31 Aralık 2021 yılında Hoffenheim

21 Ocak 2022 yılında Ceará SC

1 Temmuz 2023 yılında Hoffenheim

Lucas Ribeiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Ribeiro şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Lucas Ribeiro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U20 takımında 15 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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