Erick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erick 10 Aralık 1997 tarihinde Recife şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Erick de Arruda Serafim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erick Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GA SPORTS AGENCY yapmaktadır. Erick, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 4 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Erick'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Erick Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Erick isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erick Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erick futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağu 2017 yılında Braga B

2 Temmuz 2018 yılında EC Vitória

30 Haziran 2019 yılında Braga B

2 Temmuz 2019 yılında Gil Vicente

1 Ocak 2020 yılında Náutico

2 Ağu 2020 yılında Braga B

2 Ağu 2020 yılında Gil Vicente

3 Ağu 2020 yılında Náutico

30 Haziran 2021 yılında Braga B

4 Ağu 2021 yılında Ceará SC

Erick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erick şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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